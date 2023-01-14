İYİ Parti Bolu İl Kongresi yapıldı

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BOLU (AA) - İYİ Parti Bolu 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Köroğlu Kongre ve Düğün Salonu'nda yapılan kongreye, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Bolu Belediye İYİ Parti Meclis Üyesi Hasan Hakan Alpaslan, partinin il ve ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, üyeler ve davetliler katıldı.

Tek liste ile gidilen kongrede, Burhan Aktaş partinin yeni il başkanı oldu.

Aktaş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Yolumuz uzun, zamanımız kısa. İnandığımız değerler uğruna gecemizi gündüzümüze katarak, ziyaret ettiğimiz hane sayısını on binlere aldığımız gönül sayısını yüz binlere çıkarmak için yola çıkıyoruz. Cesurlar için çıkılmaz yol yoktur. Millet bizi çağırıyor ve az kaldı." ifadelerini kullandı.



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