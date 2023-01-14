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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudurnu'da baca yangını büyümeden söndürüldü

AA

Mudurnu'da baca yangını büyümeden söndürüldü

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan baca yangını büyümeden söndürüldü.

Kaygana Mahallesi Kelekler Sokak'ta bir betonarme evin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfiaye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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