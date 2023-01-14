Mudurnu'da baca yangını büyümeden söndürüldü

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan baca yangını büyümeden söndürüldü.

Kaygana Mahallesi Kelekler Sokak'ta bir betonarme evin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfiaye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü.

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