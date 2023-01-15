Bolu'da aldığı koyunların parasını ödemeden kaçtığı öne sürülen zanlı yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde bir çiftçinin 81 koyununu parasını ödemeden alıp kaçtığı öne sürülen şüpheli Düzce'de gözaltına alındı.
Gökçesu beldesinde çiftçilik yapan M.E, 81 koyun alan A.T'nin (42) kendisini "Parasını havale yapacağım, elden teslim edeceğim" bahaneleriyle oyalayıp hayvanların parasını ödemeden kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, A.T'yi kısa sürede Düzce'de gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Sakarya'da bir ağılda bulunan koyunlar ise sahibine verildi.