Bolu'da aldığı koyunların parasını ödemeden kaçtığı öne sürülen zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde bir çiftçinin 81 koyununu parasını ödemeden alıp kaçtığı öne sürülen şüpheli Düzce'de gözaltına alındı.

Gökçesu beldesinde çiftçilik yapan M.E, 81 koyun alan A.T'nin (42) kendisini "Parasını havale yapacağım, elden teslim edeceğim" bahaneleriyle oyalayıp hayvanların parasını ödemeden kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, A.T'yi kısa sürede Düzce'de gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da bir ağılda bulunan koyunlar ise sahibine verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.