Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor

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BOLU/DÜZCE (AA) - Bolu ve Düzce'de sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkisinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Kent merkezini de kaplayan sis tabakası nedeniyle sürücüler ulaşımda dikkatli seyrediyor.

Düzce'de ise gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle Bolu Dağı çıkışındaki Kaynaşlı ilçesinde yoğunlaştı.

Sis nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı çıkışı Üçköprü, Doğanlı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

Bu arada Bolu Dağı'nın eteklerinde oluşan sis tabakası dronla görüntülendi.



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