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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

AA

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 12 kilo 100 gram esrar ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde yaptıkları uygulama kapsamında bir minibüsü durdurdu.

Minibüste ve araçta bulunan E.Ç. ve M.A'nın üzerinde yapılan aramada, 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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