Bolu'da cips poşetlerinin içerisine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otobüslerde, valizlere ve cips poşetlerine gizlenmiş 150 paket kaçak sigara ile 648 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Otoyolun İstanbul istikameti Dörtdivan kesiminde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran plakalı yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Otobüsün bagaj kısmında yolcu M.K'ye ait 2 valize ve cips poşetlerine saklanmış gümrük kaçağı 150 paket sigara ele geçirildi.

Öte yandan doğu illerinden İstanbul'a giden yolcu otobüsünde, yolcular O.O. ve S.Y'ye ait valizlerde bulunan 648 kaçak elektronik sigaraya da el konuldu.









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