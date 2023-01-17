Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Salih Yergin ile yollarını ayırdı

BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor'da başantrenör Salih Yergin dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezondur başantrenör olarak görev yapan Yergin ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, katkılarından dolayı teşekkür edilen Yergin'e bundan sonraki spor hayatında başarılar dilendi.
Kulüp ayrıca Türkiye'ye gelerek Bolu Belediyespor ile çalışmalara başlayan Kübalı pasör çaprazı Heidy Casanova Alvarez ve Çekyalı smaçör Sarah Cruz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.