Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Salih Yergin ile yollarını ayırdı

Çin'de 1961'den bu yana bir ilk

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor'da başantrenör Salih Yergin dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezondur başantrenör olarak görev yapan Yergin ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, katkılarından dolayı teşekkür edilen Yergin'e bundan sonraki spor hayatında başarılar dilendi.

Kulüp ayrıca Türkiye'ye gelerek Bolu Belediyespor ile çalışmalara başlayan Kübalı pasör çaprazı Heidy Casanova Alvarez ve Çekyalı smaçör Sarah Cruz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.