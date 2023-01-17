TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı

BOLU (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi.
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre toplantı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş'in ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantının ardından Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu TSO'yu ziyaret ederek, Ateş, TSO Meclis Başkanı Aydoğan Tekin, yönetim kurulu ve meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.