Bolu'da "İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi" açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BOLU (AA) - Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Teknokent) kurulan İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi'nin (İDEÇ) açılışı törenle yapıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Beşkavaklar Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren Bolu Teknokent'te İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi kuruldu.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlhan Sağsen liderliğinde kurulan merkezin açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, iklim değişikliği ve enerji konularının çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınmasının, sorunun çözümüne daha büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İklim değişikliğinin artık çok net şekilde hissedilmeye başlandığına dikkati çeken Him, "Geçen yıl bu zamanlarda Bolu'da neredeyse 1 metreye yakın kar varken bu sene bunu görmüyoruz. Gelecek yıllarda da başımıza neler gelecek onu bilmiyoruz. Tahmin edemediğimiz meteorolojik olaylar oluyor." diye konuştu.

Him, dünya ülkeleri ile Türkiye'nin iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında çok yoğun çalışma yaptığını ifade ederek, şunları aktardı:



"Küresel ısınmayı azaltmak için tüm ülkeler bir araya gelip değişik anlaşmalarla sözleşmelerle bir şekilde bunu önlemeye çalışıyorlar. Ülkemiz de bunun bir parçası. Dolayısıyla üniversitemizdeki öğretim üyelerimizin de bu konuya eğilmesi, Teknokent içinde merkez kurması bizleri de memnun ediyor."

İlhan Sağsen, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görev yaptığı 12-13 yıl iklim değişikliği ve enerji konularında çalıştığını dile getirdi.

Özelikle enerji ve iklim değişikliği konularında bir şeyler yapmak istediğine değinen Sağsen, "Temel arzumuz Bolu'dan başlayarak, ülke geneli ve uluslararası alanda Türkiye'nin iklim politikalarını destekleyecek yayınlar yapmak. Merkezimiz hem öğrencilere destek olmak hem de bu konuda toplumsal katkı ve faydayı sağlamak için kuruldu." ifadesini kullandı.

Sağsen, yapacakları çalışmalarla Türkiye'nin dış politikasına destek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle iklim değişikliği, enerji, Doğu Akdeniz ile deniz hukuku konusunda çalışmalar yapmak temel amacımız. Konu disiplinler arası bir konu. Tek bir boyutu yok. Ekonomiden çevreye, mühendislikten eğitime kadar çok yoğun bir yapısı var. Dolayısıyla biz bu konularda her türlü katkıyı sağlayabilecek projeleri, konferansları, staj programlarını yapacağız. Sonra da biraz daha ilerlediğimiz zaman öğrencilerimize iş imkanı sağlamak da amaçlarımızdan birisi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.