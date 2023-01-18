Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı Bolu'da kampa girdi

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BOLU (AA) - Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı'nın Bolu kampı başladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda kampa giren sporcular, başantrenör Yılmaz Göktekin ve yardımcı antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yapacak.

Yılmaz Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılının ilk kampını Bolu'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her yıl rutin olarak ilk kampımızı Bolu'da yapıyoruz. İyi bir ortam var, iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz." diye konuştu.

Kampların yarışmalara gidecek sporcuların belirlenmesi için yapıldığına işaret eden Göktekin, "Deneme yarışmalarına kimlerle gideceğimize karar verme kampları bunlar. Hedefimiz; burada verimli bir kamp geçirmek." ifadelerini kullandı.

Göktekin, 29 Ocak'a kadar Bolu'da olacaklarını dile getirerek, sonraki süreçte sporcuların kendi bölgelerine giderek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Yılın ilk turnuvasının şubat ayının üçüncü haftasında Almanya'da olacağını aktaran Göktekin, ardından ülkeye dönmeden mart ayının ilk haftasında Katar'ın başkenti Doha'ya geçeceklerini ifade etti.

Bolu'da kamp yapacak sporcular arasında Sercan Demir, Hasan Bulut, Mert Efe Kılıçer, Onur Çelik, Hakan Ömer Eren, Emre Öztekin, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu, Kerem Şener, Bora Tarhan, Tamer Aguş, Hasan Durna, Liu Carlo Mandela Tuaklı, Hamza Şamil Yılmaz ve Şevket Yıldız yer alıyor.

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