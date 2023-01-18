Mengen'de bazı evlerde doğal gaz kullanımına başlandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla bazı evlere doğal gaz verilmeye başlandı.
Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulur, belediye meclis üyeleriyle Pazarköy Caddesi'nde yaşayan Hüseyin Özdemir'in evine bağlanan doğal gazın açılışını yaptı.
Burada konuşan Bulut, ilçeye doğal gaz getirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Evine doğal gaz bağlanan Özdemir ise emeği geçenlere teşekkür etti.
İlçede 35 kilometrelik doğal gaz hattı tamamlanırken, ilk etapta 5 eve hizmet verileceği öğrenildi.