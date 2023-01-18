Bolu'da uçamayan "şah kartal" rehabilite edilecek

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BOLU (AA) - Bolu'da ormanlık alanda bulunan ve uçmakta zorlanan şah kartal, rehabilite edildikten sonra doğaya salınacak.

Mudurnu Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Taşkesti beldesindeki ormanlık alanda hareket etmekte zorlanan şah kartal buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı teslim aldı.

Sağlık kontrolünde herhangi bir açık yarası bulunmayan şah kartal, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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