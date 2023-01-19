Bolu'da savrulan tırdan otoyola dökülen sebzeler ulaşımı aksattı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde savrulan tırdan yola sebzelerin dökülmesi, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Hatay'dan İstanbul'a sebze taşıyan A.Z. idaresindeki 31 AKT 235 plakalı tır, hatalı sollama yapan tıra çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra nedeniyle savrulan tırın dorsesindeki sebze çuvalları ile kasalar, yola döküldü.

Sebzelerin yola dökülmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin sebzeleri toplamasının ardından normale döndü.

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