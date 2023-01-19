GÜNCELLEME - Bolu'da sakatat yüklü tırdan yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu çıktı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan sakatat yüklü tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında, doğu illerinden İstanbul yönüne giden S.K. idaresindeki sakatat yüklü 42 YJ 083 plakalı tır durduruldu.
Tırda narkotik detektör köpeği "Luka" ile yapılan aramada, 1 kilo 536 gram kubar esrar ile 1 kilo 492 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.