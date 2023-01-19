GÜNCELLEME - Bolu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Örgüt içinde Suriye'de faaliyet gösterdiği ve buna ilişkin görüntüleri bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli S.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.