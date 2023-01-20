Dezavantajlı çocuklar karne sevincini Kartalkaya'da yaşadı

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BOLU (AA) - Bolu'da dezavantajlı çocuklar, yarı yıl tatiline Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaparak girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından karne etkinliği hazırlandı.

Bolu kent merkezinden otobüslerle Kartalkaya'ya götürülen dezavantajlı çocuklar, gençlik liderleri, jandarma, emniyet ve sosyal hizmetler personeli ile kayak yaptı ve kızaklara bindi.

Çoğu hayatında ilk defa kayak yapma imkanı bulan çocuklar, ayrıca kar motoruna da binme imkanı buldu.

Kartalkaya'da bulunan bir otelin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, çocukların katılımıyla pasta kesimi ve karne hediyelerinin dağıtımıyla sona erdi.





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