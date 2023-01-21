Bolu'da tavuk üreticileri elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyor

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BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ELİF SARIHAN - Tavuk yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Bolu'da üreticiler, devlet desteğiyle işletmelerinin çatısına kurdukları güneş enerjisi sistemiyle hem kendi elektriklerini üretiyor hem de enerji satışı yaparak ek gelir elde ediyor.

Tarım ve Orman ​Bakanlığınca, tavuk çiftliklerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda 2021 yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde ağırlıklı olarak Göynük ilçesindeki 19 üretici, kendi elektriklerini üretmek üzere yüzde 50 hibe desteğiyle işletmelerinin çatısına güneş enerjisi sistemi kurdu.

Elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan üreticiler, maliyetlerini azaltmanın yanı sıra yenilenebilir enerjiden faydalanarak çevrenin korunmasına katkı sunuyor.

Ayrıca üreticiler, ihtiyaç fazlası elektriği anlaşma sağlanan dağıtım şirketlerine satarak ek gelir elde ediyor.

- "Amaç maliyeti düşürmek, güvenilir enerjiyi faaliyete geçirmek"

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, AA muhabirine, kırsal kalkınmaya yönelik 10 yıldır önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu doğrultuda Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesinin hayata geçirildiğini aktaran Murat, "İşletmenin enerji ihtiyacını karşılayacak ve fazlasını da elektrik idaresine bedeli karşılığında verecek bir uygulama. 19 projemiz faaliyete geçmiş durumda. Bedeli yaklaşık 20 milyon lira olan bu projelere Bakanlık olarak 10 milyon lira hibe verildi." diye konuştu.

Murat, güneş enerjisiyle elde edilen elektriğin kümeslerde ısınmada, havalandırmada, yem ve su sistemlerinin otomatik olarak çalışmasında kullanıldığını, ihtiyaç fazlasının ise anlaşma yapılan dağıtım şirketlerine satıldığını anlattı.

Tavuk yetiştiriciliğinde ısınma ve havalandırmanın önemli bir maliyet oluşturduğuna işaret eden Murat, "Buradaki amaç; bu maliyeti düşürmek, aynı zamanda güvenilir enerjiyi faaliyete geçirmek." dedi.

Murat, proje kapsamında 6 işletmeye daha güneş enerjisi sistemi kurulacağını dile getirerek, "Böylece Bolu'da 2 yılda 25 GES projesi faaliyete geçmiş olacak. Bunlar için de 15 milyon lira civarında bir hibeyi üreticilerimize vermiş olacağız. 10 milyonunu verdik, diğer 5 milyonu da birkaç ay içerisinde ödenecek. 2023 yılı için de müracaatlar başladı, devam ediyor. Şubat ay içerisinde müracaatlar bitecek." ifadesini kullandı.

- "Elektriğin fazlasını satarak üretici para kazanıyor"

Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan ise kendisinin de kanatlı hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirterek, projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Güneş enerjisi panellerinin tarım arazilerine konulduğunu, bu durumun tarım arazilerini olumsuz etkilediğini anlatan Armağan, sistemin tavuk çiftliklerinin üzerine kurulmasıyla bu durumun ortadan kalktığını kaydetti.

Armağan, proje sayesinde üreticilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşıladığını aktararak, "Elektriğin fazlasını da satıyoruz. Bu sayede üretici para kazanıyor." dedi.

Kış mevsiminde güneş olmadığı için elektrik üretiminin düştüğünü dile getiren Armağan, sistem sayesinde hem maliyetlerinin azaldığını hem de temiz enerji kullandıklarını sözlerine ekledi.

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