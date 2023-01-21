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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da tekvando ve kick boks sporcularının gösterisi ilgiyle izlendi

AA

Bolu'da tekvando ve kick boks sporcularının gösterisi ilgiyle izlendi

BOLU (AA) - Bolu'da, tekvando ve kick boks sporcuları gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekvando ve kick boks kulübü bünyesinde 2022 yılında ulusal ve uluslararası alanda başarı sağlayan sporculara ödül vermek için tören düzenlendi.

Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan törende konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, kentte spor alanında çok güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Spor alanında yapılan çalışmaların verdiği meyveleri, salonu dolduran aileler ve sporcuları görünce bir kez daha anladıklarını belirten Öztoprak, "Tüm spor branşlarına rağbet olduğunu görüyoruz. Uzak Doğu sporlarına da bu rağbeti görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bolu'nun bir spor kenti olduğunu bu görüntü herkese bir kez daha kanıtlamıştır." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise güzel işler yaptıklarına değinerek, "Bütün kötü davranışlardan, bağımlılıklardan uzak, tertemiz bir hayata, sağlıklı yaşama, sağlıklı nesillere atılmış en güzel adımların içinde yer almak bizler için gurur vesilesi. Antrenörlerimize, emeği geçen herkese, başta kıymetli ailelerimize çocuklarını spor yönelttikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bolu'da 5 bin 500 lisanslı tekvando ve kick boks sporcusunun 9 antrenörle çalıştığını aktaran Güler, "Her gün disiplinli bir şekilde, müthiş bir gayretle çalışmalarına devam etmekteler. Gerek kick boksta gerekse de tekvando da ulaşmış olduğumuz tablo, Bolumuz için yeterli değil. Biz bunu daha öteye götürmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tekvando ve kick boks sporcularının yaptığı gösteri, ilgiyle izlendi.

Ardından sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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