Bolu'da seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

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BOLU (AA) - Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.



Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde, E.Ş.A. idaresindeki 48 KF 307 plakalı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı.



Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine gelen Bolu Dağı Tünel İşletmesi Ön Müdahale Aracı ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.





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