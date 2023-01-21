Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Kodala, Ece Kozdere, Casanova, Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Buket Yılmaz, Cruz, Gizem Çerağ Düzeltir, Hilal Kocakara)

PTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Melisa Memiş)

Setler: 19-25, 14-25, 21-25

Süre: 72 dakika (24, 23, 25)





BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında PTT, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.







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