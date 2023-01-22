Bolu'da ahşap ev ve odunluk yandı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Kındıra köyünde 2 katlı ahşap ev ve odunluk yandı.

Merkeze bağlı Kındıra köyünde İbrahim Esen'e ait ahşap evin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan eve sıçradı.

Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ev sahibi, eşi ve kızı köy halkının yardımıyla dışarı çıkartıldı.

Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Köylüler de traktör ve tankerlerle itfaiye ekiplerine su takviyesi yaptı.

Evlerinin yanmasını üzüntüyle izleyen aileyi komşuları teselli etti.



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