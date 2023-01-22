Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

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BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Ankara ile İstanbul arasında Köroğlu Dağı'nın zirvesindeki avantajlı konumu dolayısıyla günübirlik veya konaklamak için Kartalkaya'yı tercih eden ziyaretçiler, yapay karlamayla yaklaşık 1 metreyi bulan pistleri kullanıyor.

Otellerin yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet verdiği merkezdeki pistlerde yoğunluk yaşanırken, çocuklar kayak eğitmenleri eşliğinde kayak ve snowboard yapmayı öğreniyor.

Merkezdeki 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, gelecek hafta beklenen yoğun kar yağışıyla rezervasyonlarda artış yaşanarak otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını belirtti.

Avcı, yapay karlama sisteminin aralıksız çalıştığını anlatarak, tatilcilerin kayak keyfini yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

















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