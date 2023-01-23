Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden Adil O. idaresindeki 14 EU 338 otomobil, Susuzkınık köyü organize sanayi bölgesi mevkisinde Hasan Furkan E. yönetimindeki 14 ABZ 022 hafif ticari araçla çarpıştı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki ağaca çarparak durdu, otomobil de kanala devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



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