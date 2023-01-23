Bolu'da narkotik operasyonlarının gözde köpeği "Asır" uyuşturucuya geçit vermiyor

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BOLU (AA) - ELİF SARIHAN/MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu İl Jandarma Komutanlığının operasyonlarına katılan narkotik köpeği "Asır", başarılı performansıyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesinde ekiplere katkı sağlıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde yaklaşık 2 yıldır görev yapan 3 yaşındaki Belçika kurt köpeği "Asır", özel olarak hazırlanan parkurda eğitim görüyor.

"Eğitmenine mutlak itaat" etmesiyle bilinen narkotik köpeği, verilen komutları harfiyen yerine getiriyor.

Özel parkurdaki zorlu engelleri çevikliği sayesinde rahatça aşan "Asır", saklanmış uyuşturucu maddeleri hızlı şekilde tespit ediyor.

Eğitmeniyle şınav çekmesinin yanı sıra birçok teknik hareketi de yapan kurt köpeği, başarılı olmasının ardından en sevdiği oyuncağı topuyla ödüllendiriliyor. Ayrıca yorucu geçen eğitimlerin ardından ekiplerce bakımı gerçekleştiriliyor.

- 2022'de katıldığı uygulamalarda uyuşturucuya geçit vermedi

"Asır", keskin koku alma duyusuyla il genelinde yapılan narkotik operasyonları ve uygulamalarında ekiplere büyük kolaylık sağlıyor.

Özellikle Anadolu Otoyolu güzergahında doğu illerinden batıya uyuşturucu taşımaya çalışan zehir tacirlerini yakalayan narkotik köpeği, göz dolduran performansıyla uzun süren özel eğitimlerin hakkını veriyor.

Aramalardaki başarı karnesiyle eğitmenlerini de mutlu eden "Asır", 2022'de gerçekleştirilen 227 uygulamaya katıldı.

Aramalarda üstün başarı göstererek uyuşturucuya geçit vermeyen narkotik köpeğinin yer aldığı operasyonlarda, 42 gram eroin, 20 kilo 286 gram skunk, 9 kilo 165 gram kubar esrar, 6 kilo 699 gram toz esrar, 63 gram reçine esrar, 86 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 299 adet uyuşturucu hap, 30 gram morfin, 3 adet LSD ve 30 gram kratom yakalandı.

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