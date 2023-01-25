Bolu'da oğlunun evde çıkardığı yangını söndüren kadın yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da bir evde çıkan yangını söndürürken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Aplağutbey Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi, evlerinde yangın çıkarttı. Durumu fark eden anne İ.K, itfaiyeye haber vererek alevlere müdahale etti.
Odadaki yangını yayılmadan söndüren İ.K'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.
Adrese gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, evde soğutma çalışması yaptı.
İ.K, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının oğlu, ekiplerin ikna çalışması sonrasında evden çıkartılarak polis merkezine götürüldü.