Bolu'da MHP'ye üye olan 1351 kişiye rozet takıldı

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BOLU (AA) - Bolu'da MHP'ye üye olan 1351 kişinin rozetleri düzenlenen törenle takıldı.

MHP Bolu İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı koordinesinde "Bir Haftada Bin Üye" kampanyası başlatıldı.

Parti teşkilatında görevli MHP'liler tarafından sürdürülen kampanya kapsamında hedeflenen sürede 1351 kişi partiye üye yapıldı.

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde rozet takma töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, MHP saflarına geçerek güçlerine güç katan yeni üyelere "hoş geldiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 14 Mayıs tarihinde yapılacağının artık kesinleşme aşamasında olduğuna değinen Durak, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başta Bolu olmak üzere tüm Türkiye'de zafer kazanacağını ve "Lider Ülke Türkiye" vizyonunu inşa edeceklerini belirtti.



Yapılan konuşmaların ardından MHP'ye yeni üye olan 1351 kişinin rozetleri MHP Bolu İl Başkanı Durak, Merkez İlçe Başkanı Hakan Aydın, Kadın Kolları Başkanı Sema Kışlak, eski il başkanları ve parti yöneticileri tarafından takıldı.

Tören, aile fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.









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