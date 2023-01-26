Uygulama yapan jandarmayı görünce emniyet kemeri takan sürücüye ceza

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da, uygulama noktasına gelince emniyet kemeri taktığı araçtaki sivil jandarma personelince belirlenen minibüs sürücüsüne ceza uygulandı.



İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi tarafından gerçekleştirilen yolcu minibüslerine yönelik denetim kapsamında Mengen-Bolu seferini araca binen sivil jandarma personeli, sürücünün kural ihlali yaptığını tespit etti.

Emniyet kemerini uygulama noktasını görünce takan sürücü, ekiplerce durdurularak para cezası kesildi.

Yolculara hitap eden sivil personel, kural ihlallerinin önüne geçmek, yaşanabilecek trafik kazalarında yaralanma ve ölümleri en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti.



Jandarma personeli ayrıca yolcuların da seyahat esnasında emniyet kemeri takması gerektiğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.