Uygulama yapan jandarmayı görünce emniyet kemeri takan sürücüye ceza

BOLU (AA) - Bolu'da, uygulama noktasına gelince emniyet kemeri taktığı araçtaki sivil jandarma personelince belirlenen minibüs sürücüsüne ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi tarafından gerçekleştirilen yolcu minibüslerine yönelik denetim kapsamında Mengen-Bolu seferini araca binen sivil jandarma personeli, sürücünün kural ihlali yaptığını tespit etti.
Emniyet kemerini uygulama noktasını görünce takan sürücü, ekiplerce durdurularak para cezası kesildi.
Yolculara hitap eden sivil personel, kural ihlallerinin önüne geçmek, yaşanabilecek trafik kazalarında yaralanma ve ölümleri en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti.
Jandarma personeli ayrıca yolcuların da seyahat esnasında emniyet kemeri takması gerektiğine dikkati çekti.