Bolu'da "traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı" eğitimi verildi

BOLU (AA) - Bolu'da jandarma ekipleri, köylülere traktörleri ve tarım aletlerini güvenli kullanma eğitimi verdi.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma timleri, Örencik köyündeki eğitimde, traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı ile ROPS demiri (emniyet tacı), sarı çakar lamba, üçgen reflektörün önemi ve kullanımı konusunda bilgi verdi.

Eğitimde ayrıca trafikte cep telefonu kullanmanın sakıncaları ve sürüş esnasında emniyet kemerinin takılmasının önemi vurgulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, "Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında "Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır" düşüncesiyle kentte can kayıpları ve yaralanmaları en aza indirmek için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

