Boluspor, Berk Yıldız ve Kerem Paykoç'u transfer etti

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BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, Berk Yıldız ve Kerem Paykoç ile 2,5'er yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Adana Demirspor forması giyen Berk Yıldız ve Menemen FK'den Kerem Paykoç ile 2,5'er yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



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