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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor:

AA

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor:

BOLU (AA) - Milli cimnastikçi Ahmet Önder, 13-23 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı ile Bolu'da kampa giren Önder, AA muhabirine, yeni sezonun ilk kampında yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi.

Bolu'da yapılan kampların kendileri için her zaman faydalı olduğunu belirten Önder, "Geçen yıl çok güzel başarılar elde ettik. Bu yıl bizim için çok önemli. Olimpiyatlara katılma hedefimiz var takım olarak. Motivasyonumuz yüksek. Yılın ilk kampında herkes çalışmalarına iyi bir şekilde devam ediyor. Heyecanlıyız yeni yıl için umutluyuz." diye konuştu

Önder, tek hedeflerinin olimpiyatlara gitmek olduğunu dile getirerek, "Sanıyorum sadece benim değil, bütün takımın hedefi; takım olarak olimpiyata gitmek. Onun dışında ilk büyük yarışma olarak ülkemiz Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Antalya'da. Burada güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Bilindiği gibi geçen yıl takım olarak madalya almıştık. Derecemizi yükseltmek istiyoruz. Bireysel olarak Avrupa ikinciliği elde etmiştim. Kendi ülkemde Avrupa şampiyonu olmak isterim. Dünya şampiyonasına en güçlü şekilde hazırlanmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Cimnastikte başarıların her yıl artarak devam ettiğine işaret eden Önder, "Bu yıl madalyaların rengi altın olmalı. Bu yıl bizim yılımız." değerlendirmesinde bulundu.

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