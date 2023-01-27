Bolu'daki Fosil Araştırma Ormanı ziyarete açılacak

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BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Fosil Araştırma Ormanı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bahar sezonunda ziyaret edilebilecek.

Dünyada az sayıda bulunan ve ilçeye bağlı Hocaş köyünde yer alan fosil araştırma ormanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2005'te 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendi, 2013'te ise Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edildi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 63 kilometre uzaklıkta olan ve yaklaşık 900 rakımlı bölgede 975 hektarlık alanda muhtelif ebattaki taşlaşmış ağaç gövdelerinden meydana gelen ormanda, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Bugüne kadar 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ve dal fosillerinin görülebileceği orman bahar sezonunda ziyarete açılacak.

- "Yaptığımız çalışmalar fosillerin sürdürülebilir olarak korunabilmesine yönelik"

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, AA muhabirine, çalışmaların başladığı 2009 yılından itibaren alanda bulunan fosillerin zarar görmemesi ve yeni buluntulara daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bölgeye girişin kısıtlı tutulduğunu söyledi.

Arslan, yakın zamanda ziyarete açılması planlanan ormanı, isteyen herkesin alan kılavuzları eşliğinde gezebileceğini belirtti.

Bölgede yürüttükleri çalışmalardan bahseden Arslan, şöyle dedi:



"İlk etapta günümüzde mevcut olmayan ağaç türlerini barındıran alanda yeni bulgulara da rastladık. Yaptığımız denetimli kazılarla çok farklı hayvan fosillerine de ulaştık. Zar kanatlı böcekler, kapalı kanatlı böcekler, balıklar, onlarla ilgili de şu anda bulgularımız var. Bunların teşhislerini gerçekleştireceğiz. Şu anda yaptığımız çalışmalar fosillerin sürdürülebilir olarak korunabilmesine yönelik."



Arslan, ziyaretçilerin bölge sakinleri tarafından karşılanacağını dile getirerek, "Yaptığımız çalışmalarda her zaman o lokasyondaki köylülerimizin ekonomik anlamda desteklenmesini düşünüyoruz. Özellikle o yöreden insanlarımızı alıp alan kılavuzu olarak yetiştireceğiz hatta ilkyardım eğitimlerimizi de vereceğiz. Bilinçli olan arkadaşlarımız hem fosilleri koruyarak hem de engebeli ve yer yer kayalık arazide ziyaretçilerin sağlığını koruyarak gezmelerine yardımcı olacak. Almış oldukları eğitimlerle ziyaretçilere birçok açıdan yardımcı olacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "ilk ve tek" tescilli fosil ormanı olma özelliğini taşıyan Seben Fosil Araştırma Ormanı'nın öneminden bahseden Arslan, ormanın 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildiğini sözlerine ekledi.

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