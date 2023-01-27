Bolu'da, "4Divan'da 4TEMA Matematik" projesi başlatıldı

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BOLU (AA) - Dörtdivan ilçesinde öğrencilerin matematiği sevmesini sağlamak amacıyla "4Divan'da 4TEMA Matematik" projesi hayata geçirildi.

Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede anaokulundan liseye kadar eğitim kademelerindeki öğrencilere öğretmenler rehberliğinde matematik dersini sevdirmek ve derse pozitif bakış açısı kazandırmak için proje hazırlandığı kaydedildi.

Öğrenciler arası iletişimi kuvvetlendirmek ve sosyalleşmelerine de katkı sağlamak amacıyla "4Divan'da 4TEMA Matematik" projesinin başlatıldığı belirtildi.

"Eğitim Platformu", "Oyunlarla Matematik", "Hayatın İçinde Matematik", "Zamanın İçinde Matematik" olmak üzere 4 ana temadan oluşan projede eğitimin her kademesinde öğrencilere çeşitli etkinlik ve materyallerle ders öğrenmesi hedefleniyor.​​​​​​​

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