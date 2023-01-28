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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da köylülere sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi verildi

AA

Bolu'da köylülere sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi verildi

BOLU (AA) - Bolu'da süt üreticiliği yapan köylülere yönelik sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde merkeze bağlı Bürnük köyünde gıda mühendisi Dilek Kartal tarafından verilen eğitime 18 kursiyer katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, talepler ve program dahilinde Halk Eğitim Müdürlüğü ile üreticilere yönelik yenilikçi kurslar açtıklarını belirterek, üretici ve üretici adaylarına kurslardan faydalanmalarını tavsiye etti.

Murat, sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi kapsamında süt ve süt ürünlerinin önemi, kaliteli çiğ sütün özellikleri, sağım hijyeni, alet ekipman temizliği, sütü taşıma, muhafaza ve dağıtım koşulları ile yoğurt yapımında dikkat edilecek hususlar gibi birçok konuda bilgilendirmeler yapıldığını kaydetti.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildiğini aktaran Murat, üreticilere ve üretici adaylarına hayırlı olması temennisinde bulundu.​​​​​​​

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