Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, olimpiyatlara odaklandı:

BOLU (AA) - 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, başarısını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor.

Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı ile Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Asil, AA muhabirine, kendisine 2024 Paris Olimpiyatları'nın kapısını açacak yarışmalara hazırlandığını söyledi.

Asil, 2023 yılının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl hem olimpiyat kotası var hem de bireysel hedeflerimiz büyük. Yıl içinde düzenlenecek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Madalya kazanmaya çalışacağız. Hem bireysel hem de takım olarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu yarışmalara da hedeflerimize ulaşmak için gidiyoruz." diye konuştu.

Milli cimnastikçi, bu yıl alacakları bütün başarıların kendilerini Paris Olimpiyatlarına bir adım daha yaklaştıracağını dile getirdi.

Cimnastikte son yıllarda elde edilen başarının temel sebebinin ise sistemli şekilde çok çalışmak olduğunu anlatan Asil, şunları söyledi:



"Bunu gerçekten burada çok iyi yapıyoruz. Profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Bu bir ekip işi, sistem ve doğru çalışmakla bu başarı geliyor. Rakiplerimiz de bizi çok takip ediyor. Türkiye cimnastikte son yıllarda çok ilerledi. Paris'te hem bireysel olarak hem de takım olarak madalya hedefliyoruz. 2022 yılında dünya şampiyonu oldum. Paris'te madalya almayı düşünüyorum. En büyük hedefim de altın madalya. Ona göre çalışacağım."

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