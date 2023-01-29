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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik merkezince sahiplenilen "Şila", çocukların ve gençlerin dostu oldu

AA

Gençlik merkezince sahiplenilen "Şila", çocukların ve gençlerin dostu oldu

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu Gençlik Merkezi tarafından 1,5 yıl önce sahiplenilen "Şila" isimli köpeğin çocuk ve gençlerle kurduğu arkadaşlık, eğitim yuvasını daha sıcak hale getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Gönüllü Pati" projesi kapsamında, 1,5 yaşındayken Karaçayır Mahallesi'ndeki kuruma alınan köpek, sempatik hareketleri ve sevecen halleriyle kısa sürede merkez sakinlerinin maskotu haline geldi.

Gününün büyük kısmını kurs salonları, atölyeler ve spor alanlarında dolaşarak geçiren Şila, çocuk ve gençleri giriş kapısında sevecen hareketleriyle karşılıyor.

Derslere girmeden önce herkesin mutlaka selam verdiği Şila, gezmekten ve ilgiden yorulduğunda merkezin girişindeki yumuşak yatağında veya bahçedeki kulübesinde dinleniyor.

- "Herkes çok yakın ilgi gösteriyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük esasına dayalı çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

İnsana dokunan projelerinin yanı sıra bütün canlara hitap eden gönüllülük projelerinin de bulunduğunu anlatan Güler, "Bunlardan biri de Gençlik Merkezimizde yaklaşık 1,5 yıldır maskotumuz, misafirimiz Şila, aslında ev sahibi oldu. Şila'ya çocuklar, gençler, gençlik liderleri ve personel herkes çok yakın ilgi gösteriyor. Bu sayede hiç yalnız hissetmiyor." dedi.

Güler, şu an 3 yaşındaki Şila'nın sıcakkanlılığı dolayısıyla merkezin maskotu haline geldiğini dile getirerek, "Tabiri caizse 'Hoş geldiniz' diyor. Köşe başı koltuklarda oturup, herkese gülücük atar gibi bakması çocuklarımızın ve gençlerimizin çok hoşuna gidiyor. Merkeze gelen herkes önce Şila'ya 'Merhaba' diyor, sonra kurslardan ve atölyelerden istifade ediyor." diye konuştu.

- "Kendini sevdiriyor"

Sahipsiz köpek ve kedilerin yanı sıra tüm canlılara ulaşmayı hedeflediklerine değinen Güler, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın tüm canlılara yönelik sempati ve hassasiyetini arttırmak için projeler yapıyoruz. Şila'yı gören çocukların hassasiyetinin arttığını görüyoruz. Projenin amacına ulaştığını görüyoruz. Amacımız, hayvanlara dost olabilirsek onların da bize dost olabileceği mesajını vermek."

Merkezde üniversite sınavına hazırlanan Cüneyt Timur Elmas ise Şila'nın gençlerin arkadaşı olduğunu söyledi.

Elmas, merkeze geldiklerinde Şila'nın kendilerini karşıladığını aktararak, "Kendini sevdiriyor. Bizi çok seviyor. Bizimle oyunlar oynuyor. Bahçede diğer köpeklerle vakit geçiriyor. Ara sıra bize yeni arkadaşlar getiriyor." ifadesini kullandı.

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