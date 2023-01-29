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Bolu'da köy yaşam merkezinde sosyalleşen kadınlar, çocuklarının çeyizini hazırlıyor

AA

Bolu'da köy yaşam merkezinde sosyalleşen kadınlar, çocuklarının çeyizini hazırlıyor

BOLU (AA) - Bolu'da atıl binadan dönüştürülen köy yaşam merkezindeki kurslara katılan kadınlar, bir yandan eğitimi alırken bir yandan sosyalleşme imkanı buluyor.

Merkeze bağlı Dağkent Mahallesi'nde yıllardır kullanılmayan ve bölge sakinleri tarafından onarılan bina, mobilya, kütüphane ve diğer araçların Milli Eğitim Bakanlığınca temin edilmesinin ardından köy yaşam merkezi olarak faaliyete başladı.

Dağkent Köy Yaşam Merkezi bünyesinde açılan çeyiz ürünleri hazırlama kursuna Elmalık, Ömerler, Yeşilköy köylerinden servisler veya belediye otobüsleriyle katılan kadınlar, aynı okulun bahçesinde vakit geçirdikleri taşımalı eğitim gören çocuklarının çeyizlerine şimdiden hazırlık yapıyor.

Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Aygün Sözkesen, AA muhabirine, kursiyerlerin taleplerine göre, iğne oyası, tel kırma, nakış eğitimleri verdiğini belirtti.

Sözkesen, şu anda 14 öğrencisinin bulunduğunu aktararak, "Kursumuza hazirana kadar devam edeceğiz. Burada 8 saat eğitim veriyoruz. Buraya gelen arkadaşlar hem sosyalleşiyor hem de ileride kendileri için faydalı olacak şeyler öğreniyor." dedi.

Kursiyer 43 yaşındaki Sevda Alik, daha önce bilmediği şeyleri öğrenme fırsatı yakaladığını anlatarak, "Arkadaşlarımız arasında kendini geliştirmek ve bunu ticarete dökmek isteyenler var. Benim amacım zamanımı en güzel şekilde geçirmek ve öğrenmek." diye konuştu.

Çocuklarının eğitim gördüğü okul ile merkezin aynı yerde olmasının kendileri için avantaj olduğuna değinen Alik, "Kursun bize en büyük kazanımı el işi haricinde arkadaşlıklar, dostluklar oldu. Burada çok iyi motive oluyorum. Burada sadece öğrenmiyoruz bir yandan da eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursa yaklaşık 25 dakikalık otobüs yolculuğundan sonra ulaştığını anlatan 43 yaşındaki Yıldız Demir de daha önce eline hiç iğne iplik almadığını vurgulayarak,"Öğrendikten sonra çocuklarımın çeyizi için çeşitli el işleri yapacağım. Kızım ve ya oğlumun ilerde 'bunları annem yapmış' demesi benim için gurur verici." dedi.


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