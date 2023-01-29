Mudurnu'da devrilen araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak devrildiği kazada yaralanan olmadı.

Sakarya-Mudurnu kara yolunda ilerleyen H.T. idaresindeki 54 KP 588 plakalı hafif ticari araç, Munduşlar köyü mevkisinde takla atarak devrildi.



Araç sürücüsü ile yanındaki S.T, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yol, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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