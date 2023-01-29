Bolu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-750 kara yolunda Gerede istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki 18 LD 415 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak Kızılcahamam il sınırında şarampole yuvarlandı.

Ağaçlara çarparak duran aracın sürücüsü ile yolcu L.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.