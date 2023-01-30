Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerini kar yağışı altında ağırlıyor

BOLU (AA) - Bolu'da kar yağışının etkisini gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler, kar, orman ve göl manzarasıyla oluşan ahengi izleme fırsatı buldu.
Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür devem eden yağış, Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan tabiat parkını da karla kapladı.
Ziyaretçilerini yağış altında karşılayan park bölgesindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Göl kıyısında karla kaplı çam ağaçlarının altında yürüyüş yapıp fotoğraf çektiren vatandaşlar, doğanın renklerini bir arada görmenin keyfini çıkardı.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.