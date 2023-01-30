Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla sürüyor

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BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Önceki gün başlayan yağış, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı, Bolu Dağı Viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkileri ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Polis ekipleri ise sürücüleri aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

- Bolu'da kar yağışı etkisini arttırdı

Öte yandan Bolu şehir merkezinde gün içinde hafif şekilde seyreden kar yağışı etkisini arttırdı.

Kent merkezindeki yeşil alanlar, parklar ve bina çatıları beyaza büründü, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmasına başladı.

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