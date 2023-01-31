Bolu'da üretici ve girişimcilere balık yetiştiriciliği eğitimi verildi

BOLU (AA) - Bolu'da üreticilere ve girişimcilere yönelik balık yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, 2023 dönemi kursları kapsamında, köylülere ve tarımsal üretimde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere "İç Su Canlıları Balık Yetiştiriciliği Eğitimi" programı düzenlendi.
Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli mühendislerce verilen eğitimlere 18 kursiyer katıldı.
Eğitim kapsamında su ürünlerinin önemi ve yetiştiriciliğindeki püf noktaları gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı.
Kursiyerler ayrıca Mudurnu'da bazı alabalık tesislerine düzenlenen teknik gezilerle yetiştiriciliği yerinde görme şansı buldu.