Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Otoyolun Kaynaşlı, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık ve viyadükler mevkileri ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde yağış sürüyor.

Güzergahtaki bazı bölgelerde bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.

Karayolları çalışanları, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Polis ekipleri ise sürücüleri aşırı hız yapmamaları, araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmaları konularında uyarıyor.



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