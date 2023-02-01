GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Fatih Özbay idaresindeki 34 LA 4227 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nden geçerken bankete çarparak kontrolden çıktı.

Bu sırada yardım amacıyla duran Karayolları kar küreme aracının şoförü S.A. (39), E.Ü. yönetimindeki 81 EL 481 plakalı yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin savrulmasıyla yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Özbay olay yerinde yaşamını yitirdi, kazada yaralanan Karayolları çalışanı S.A. ile A.A. (59), T.A. (39) ve A.S.E. (22) Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kimliği öğrenilemeyen 2 hafif yaralı ise ayakta muayene edildi.

Özbay'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan otoyolun İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Olay mahalline gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, tünelde seyreden otomobilin bankete çarpması sonucu kaza meydana geldiğini hatırlattı.



Karayolları kar küreme aracının yardım için durduğu sırada yolcu otobüsünün otomobile çarptığını aktaran Kılıç, "1 vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 yaralımız var. Yolda karla alakalı herhangi bir buzlanma ve kayma olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Kılıç, vefat eden vatandaşın ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaza anı ise tüneldeki kameralarca kaydedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.