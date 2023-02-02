Bolu'da karate yardımcı antrenörlük kursu düzenlenecek

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BOLU (AA) - Bolu'da 13-19 Şubat'ta Karate 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu koordinesinde kentte ilk kez düzenlenecek kursa, antrenör teorik temel eğitimini almış, siyah kemer sahibi lise mezunu sporcular katılabilecek.

Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda muaythai bölümünde özel antrenman bilgisi, oyun kuralları ve teknik taktik eğitimlerin verileceği kursa, Bolu'dan Burak Coşgun ve İlker Akbayır katılım sağlayacak.

Kurs yöneticiliğini Bolu'daki karate antrenörlerinden İbrahim Damar'ın yapacağı kursta, oyun kuralları dersini Fatma Aktepe, özel antrenman bilgisi dersini Murat Kıroğlu, teknik taktik derslerini ise Mustafa Batman ve Doğanay Kaya verecek.



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