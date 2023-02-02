Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

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BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Güneşli havanın ardından yağışın başladığı güzergahın Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Vatandaşlara, yoğun yağış nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunan trafik ekipleri, sürücüleri, araçlarına kış lastiği takmadan yola çıkmamaları, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor.









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