Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşan Abant'a gelenler karın keyfini çıkarttı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun önemli doğal güzelliklerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda yoğun kar devam ediyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki parka günübirlik veya konaklama için gelen tatilcilerin ilgisi dolayısıyla bölgede araç kuyrukları oluştu.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı milli parkta yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, göl çevresinde kar altında yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.

Ormanlık alandaki yokuşlardan şambrel ve kızaklarla kayan aileler, çocuklarıyla doyasıya eğlendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.