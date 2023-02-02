Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırla tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.M. idaresindeki 14 AAH 439 plakalı tanker, Bolu Dağı Tüneli 2. viyadük üzerinde önünde ilerleyen N.P'nin kullandığı 01 FIG 18 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tanker sürücüsü F.M, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.









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