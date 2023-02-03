GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, aynı mevkide 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ise yaralanan olmadı.