Bolu ve Yeniçağa'da kar yağışı

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BOLU (AA) - Bolu merkez ve Yeniçağa ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bolu kent merkezinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.



Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.



Yeniçağa ilçesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.



Belediye ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.





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