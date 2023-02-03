MHP heyeti Mudurnu'da esnaf ziyaretinde bulundu

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BOLU (AA) - MHP heyeti Mudurnu ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP MYK üyeleri Deniz Depboylu, Güllü Yener ve İbrahim Özbay "Adım Adım 2023 Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" programı kapsamında Mudurnu'ya geldi.



MHP heyeti 700 yıllık geleneksel Mudurnu esnaf duasına katıldı.

MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak ve Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker'in de eşlik ettiği heyet, Demirciler Çarşısı ve Orta Çarşı'da esnafı ziyaret etti, bereketli kazançlar diledi.

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